ارتفاع الكميات الموردة من الأرز الشعير بكفر الشيخ لـ39 ألفا و462 طنا

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة توريد محصول الأرز الشعير بكفر الشيخ لـ39 ألفاً و462 طناً و541 كيلو جراماً.

توريد 39 ألفاً و462 طناً و541 كيلو جراماً أرز شعير

وقال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، إن كمية توريد محصول الأرز الشعير بلغت حتى اليوم الخميس، 39 ألفاً و462 طناً و541 كيلو جراماً من المحصول لـ21 موقعاً تابعاً للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع المضارب بالمحافظة.

انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين

وأشار «الهابط»، في بيان له، إلى أن هناك متابعة يومية من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مع انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

جدير بالذكر، أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز الشعير في محافظة كفر الشيخ للعام الجاري 2022 بلغت نحو مليون و200 ألف فدان.