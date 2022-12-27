ضبط 183 طن أرز شعير وتحرير 16 محضرا للمحتكرين بكفر الشيخ

شهدت مراكز محافظة كفر الشيخ عددا من الحملات التموينية، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتشديد الرقابة وتشكيل لجان للمرور على مخازن والأماكن التخزينية واحتكار الأرز والشعير والأبيض بدون سند قانوني بدائرة المحافظة، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين.

ضبط 115 طن أرز شعير في مخازن بالحامول

وتمكنت الحملات بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 115 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير 7 محاضر جنح مركز الحامول أرقام 19828 و19829 و19830 و19813 و19814 و19815 و20046، وضبط 26 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتحرير محضرين جنح دسوق أرقام 20402 و20403.

ضبط 8 أطنان أرز شعير في المخازن

كما تمكنت الحملات من ضبط 8 أطنان أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتم تحرير محضر جنح الرياض 17812، وتم ضبط أيضاً 7 أطنان و695 كيلو أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، كما تحرير محضرين جنح سيدي سالم أرقام 33827 و33858، وضبط 37 طن أرز شعير بالمخازن بدون تصريح بغرض حجبها عن الأسواق واحتكارها، وتم تحرير 4 محاضر جنح كفر الشيخ 16917 و16959 و16961 و16917.