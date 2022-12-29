جامعة سوهاج تحصل على شهادة الأيزو لإدارة المؤسسات التعليمية في 7 كليات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم، حصول الإدارة المركزية وكلية الصيدلة على شهادتي الأيزو 9001:2015 من المجلس الوطني للاعتماد «ايجاك» والمنتدى الدولي للاعتماد «IAf»، وكذلك شهادة الأيزو 2018 :21001 من المجلس الوطني للاعتماد.

تأهيل الجامعة للحصول على المواصفة الدولية

وأكد رئيس جامعة سوهاج، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح تطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالجامعة، واتساقاً مع رؤيتها للتحول إلى جامعات الجيل الرابع و تطبيق أعلى نظم الإدارة للمؤسسات التعليمية عالمياً، مقدماً الشكر للشركة المانحة لشهاده الأيزو، وذلك لدورها في تأهيل الجامعة للحصول على المواصفة الدولية، ومهنئاً جميع العاملين بالجامعة باعتبارهم شركاء في الإنجاز الذي تحقق من خلال العمل بروح الفريق الواحد.

أول جامعة مصرية تطبق الأيزو

وأوضح «عبدالخالق»، أن زيارة فريق المراجعين استمرت عل مدار أربعة أيام، تم خلالها في اليوم الأول منح كليتي التجارة والآداب، واليوم الثاني منح كليتي الزراعة والتمريض، واليوم الثالث منح كليتي الطب والعلوم، واليوم تم منح كلية الصيدلة والإدارة المركزية، لتصبح بذلك جامعة سوهاج هي الجامعة الأولي علي مستوي الجامعات المصرية التي تطبق الأيزو 21001 لإدارة المؤسسات التعليمية علي الهيكل الإداري و7 كليات، مؤكداً ان هذا الانجاز يأتي نتيجة حرص الجامعة على تطبيق معايير ومتطلبات الجودة القياسية طبقًا للمواصفات الدولية.