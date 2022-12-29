نفاد تذاكر حفل ويجز في موسم الرياض بالسعودية

نفدت تذاكر حفل مغني الراب، الليلة، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية الذي يتضمن عددا من الفقرات الغنائية لعدد من مؤدي الراب هم: «سكيني»، «ديزي»، و«دافن شي»، على مسرح «أبو بكر سالم» في العاصمة السعودية، ورفع الحفل لافتة «كامل العدد» قبل موعد إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء حتى الساعات الأولى من اليوم التالي.

وتأتي تذاكر حفل ويجز في 3 فئات تبدأ من 100 ريال سعودي وتصل إلى 250 ريالا سعوديا، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- فئة «C» يبلغ سعر التذكرة 100 ريال سعودي، ما يوازي 658 جنيها مصريا.

- فئة «B» يبلغ سعر التذكرة 150 ريالا سعوديا، ما يوازي 988 جنيها مصريا

- الفئة الذهبية يبلغ سعر التذكرة 250 ريالا سعوديا، ما يوازي 1.647 جنيها مصريا.

ممنوع الحضور أقل من 12 عاما.. شروط حفل ويجز في موسم الرياض

ووضعت الشركة المنظمة للحفل عددا من الشروط التي يجب على الحضور الالتزام بها، أبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، ومنع دخول الكاميرات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، بالإضافة إلى مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.

«عز العرب» لـ ويجز تحقق 3 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

وحقق ويجز نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية مع إحياء فقرة غنائية في المباراة الختامية لكأس العالم 2022، وتعتبر تلك المرة الأولى التيي يشارك فيها مطرب مصري وعربي بالغناء في كأس العالم، وقدم خلالها أغنية «عز العرب» التي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها عبر القناة الرسمية لـ «فيفا» على «يوتيوب»، ووصلت مشاهداتها لـ 3.2 مليون مشاهدة خلال أسبوعين.