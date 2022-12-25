أسعار تذاكر حفل ويجز في موسم الرياض.. تبدأ بـ392 جنيها

يستعد مطرب الراب ويجز، لإحياء حفل غنائي ضمن موسم الرياض، بمشاركة مطرب الراب السعودي سكيني، ومطرب الراب المصري ديزي، ومطرب الراب سوداني سعودي دافن شي، وذلك في ظل الاستعدادات لحفل رأس السنة، الخميس المقبل على مسرح أبو بكر سالم.

أسعار تذاكر حفل ويجز في موسم الرياض

ويبحث الجمهور عن أسعار تذاكر الحفل لحجز التذاكر، حيث تراوحت أسعارها بين 392 جنيها إلى 16 ألف جنيه، حسب الفئة المختارة .

- فئة handicap لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بـ392 جنيها.

- فئة C بـ100 ريال سعودي أي ما يعادل 654 جنيها.

- فئة B بـ150 ريالا سعوديا أي ما يعادل 982 جنيها.

- فئة Gold بـ 250 ريالا سعوديا أي ما يعادل 1637 جنيها.

- فئة VIP بـ2500 ريال سعودي أي ما يعادل 16،370 جنيه.

أغنية ويجز في حفل ختام كأس العالم

وشارك ويجز مؤخرا في حفل ختام مباراة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل في قطر، وانتهت لصالح راقصي التانجو، حيث أدى ويجز بين الشوطين فقرة غنائية قدم فيها أغنية «عز العرب».