عضو «اتصالات النواب»: لدينا رئيس وطني مخلص وإنساني وجابر للخواطر

وجه النائب أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التحية والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه الكبير بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، وما يقدمه من دعم كبير لهم، قائلا: «لدينا رئيس وطنى مخلص وإنساني وجابر للخواطر، يعزز من القيم والأخلاق والإنسانية في المجتمع».

النسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف»

وأشاد حتة، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الرابعة من حفل «قادرون باختلاف»، وتفاعله الكبير والإنساني مع ذوي الاحتياجات الخاصة، واستماعه إلى مشكلاتهم وطلباتهم، وتوجيهاته بتذليل كل العقبات التي تواجهمم وتلبية احتياجاتهم.

فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

وقال إن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي فئات ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا، وغير مسبوق، وتقدم لهم العديد من الخدمات تحقيقا للالتزام الدستوري والقانوني، الذي يلزم برعايتهم وحمايتهم ودمجهم في المجتمع ومنحهم كل حقوقهم.

ولفت إلى أن الدولة أنشأت صندوق لدعم ذوى الإعاقة، وهناك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكلها تشريعات صدرت لدعم هذه الفئة ورعايتها، وتحقيق مطالبها وتلبية احتياجاتها وتيسير دمجهم في المجتمع.

وطالب حتة، كل المؤسسات والوزارات والجهات المعنية، بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بشأن تلبية احتياجات ذوي الهمم، وتيسير دمجهم في المجتمع، ودمجهم في العملية التعليمية، وتسهيل كل الإجراءات للمشاركين من أصحاب الهمم في البطولات الرياضية الدولية.