الكشف على 2384 مريضا في الإسكندرية ضمن قافلة «حياة كريمة».. 11 تخصصا

نظمت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية بالهانوفيل بالعجمي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في إطار مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 2384 مريضا من أهالي المنطقة وصرف العلاج مجانا لهم.

وقالت الدكتورة أميرة طهيو، وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 11 عيادة طبية فى تخصصات الجراحة، والأطفال، والباطنة، والنساء، والمسالك البولية، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، وجراحة المخ والأعصاب، وتنظيم الأسرة، والجلدية والتناسلية، والأسنان، وشارك فيها 63 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

تحويل 50 حالة إلى المستشفيات الحكومية

وأشارت وكيل وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 2384 مريض من أهالي المنطقة تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 50 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

قافلة «حياة كريمة» في الإسكندرية

من جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال يومي العمل إجراء 537 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و127 تحليلا بمعمل الطفيليات و16 أشعة سينية، و10 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 58 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لـ1083 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.