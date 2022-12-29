علي الحجار يحيي حفلا كامل العدد في «أوبرا الإسكندرية»

أحيى الفنان علي الحجار حفلًا حمل شعار كامل العدد بدار الأوبرا في الإسكندرية، مساء أمس الأربعاء، قدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه التي تنوعت بين الجديد والقديم، بالإضافة إلى أغاني تترات المسلسلات التي أشتهر بها، مفتتحًا وصلته الغنائية بتتر مسلسل «الشهد والدموع»، كلمات الشاعر سيد حجاب، وألحان الموسيقار عمار الشريعي.

علي الحجار يقدم مجموعة ألحان

وقدم «الحجار» مجموعة ألحان منها «على قد ما حبينا، ومسألة مبدأ، وإتفقنا، وزي الهوى، وإضحك لوجه الله، وريشة، ويا إسكندراني، وولا حد خالي، وفي هوريد الليل، وبطلة حكايتي، ولما الشتا يدق البيبان،والزين والزينة، وما تغربياناش، وست الوداع، وفي قلب الليل، وقبل ما تواعد، وأنا كنت عيدك، ولو يرجع الزمان، والحلم في الليل الطويل، ونادني، وتجيش نعيش، وعارفة»، مختتمًا الحفل بأغنيته «بوابة الحلواني».

علي الحجار أعتاد على المشاركة في حفلات «الأوبرا المصرية»

ووفق بيان دار الأوبرا في الإسكندرية، اعتاد «الحجار» على المشاركة بشكل منتظم في الحفلات والمهرجانات الفنية، التي تنظمها دار الأوبرا المصرية على مسارحة المختلفة في القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

يذكر أن علي الحجار ينتمي إلى عائله فنية، واكتشفه بليغ حمدي، وقدم له أول أعماله «على قد ما جينا»، كلمات الشاعر عبدالرحيم منصور، ثم انطلق لمشواره الفني، الذي قدم خلاله اغاني دينية ووطنية وعاطفية.