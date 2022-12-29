حيوانات نادرة على وشك الانقراض.. بينها الغوريلا الجبلي والحوت الأزرق

على الرغم من أن الانقراض جزءًا طبيعيًا من التاريخ التطوري للكوكب، فإنّ النشاط البشري أدى إلى زيادة معدله بشكل كبير، حيث انخفضت أعداد الحيوانات البرية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1970 بمعدل 69%، بسبب التلوث والاحتباس الحراري وإزالة الغابات، فضلًا عن الصيد الجائر والنتائج الأخرى للعولمة التي وضعت أنواع من الحيوانات النادرة على وشك الانقراض، وفقًا لتقرير WWF الأخير، الذي أكد أنّه من غير المرجح، أن تنخفض قائمة الأنواع النادرة والحيوانات المهددة بالانقراض في أي وقت قريب.

ووفقًا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، فإنّ أكثر من 42100 نوع مهددة بالانقراض، ينتمي معظمها إلي مملكة الحيوان، وأفادت دراسة منشورة في مجلة Science Advances، أن البشر مسئولون عن 96% من انقراض أنواع الثدييات خلال 100 ألف عام الماضية، بحسب موقع boredpanda.

وفيما يلي أبرز الحيوانات المهددة بالانقراض:

1- قط الصيد:

هي قطة برية تقوم بصيد الأسماك متوسطة الحجم ذات أرجل قصيرة وذيل قصير ووجه مستدير ممدود، ويتميز بمخالبه القوية وأظافر بارزة من الغمد الجلدي الذي يغطي أصابع قدمها.

2- نمر أمور ليوبارد:

تتكيف نمور آمور ليوبارد في العيش بالغابات المعتدلة في الجزء الشمالي في الشرق الأقصى الروسي، وهذه الأنواع النادرة تقفز حتى 10 أقدام عموديًا وأكثر من 19 قدمًا أفقيًا، وتشمل: «نمر الشرق الأقصى ونمر منشوريا والنمر الكوري، وهذه الأنواع من أكثر القطط الكبيرة المهددة بالانقراض على كوكب الأرض، حيث يوجد منها حوالي 120 فردًا فقط في البرية».

3- السلمندر الصيني العملاق:

وهي أكبر برمائيات على وجه الأرض اليوم وأحفورة حية شهدت انقراض الديناصورات، وهو أحد الأنواع الثلاثة الكبيرة المعروفة من السلمندر التي تطورت من البرمائيات الأخرى خلال العصر الجوراسي أي منذ نحو 170 مليون سنة، وهي ملساء وليس لديه خياشيم للتنفس تحت الماء، وتتلقي الأكسجين عبر الجلد، وهو مهدد بالانقراض بسبب الإفراط في الحصاد من أجل غذاء الإنسان وتلوث المياه.

4- البنغول

وهو من الحيوانات الليلية المنعزلة، وتتميز بغطاء سميك، وفي وقت الخطر تستطيع إخفاء رؤسها بأرجلها الأمامية، وهي واحدة من أكثر الثدييات التي يتم الاتجار بها في العالم، بسبب الطلب على لحومها وقشورها في آسيا وإفريقيا، كما توجد سوق لمنتجات البنغول في الولايات المتحدة، خاصة للجلود التي يمكن استخدامها للأحذية والحقائب والأحزمة، وهناك ثمانية أنواع من البنغول وجميعها معرضة للخطر ومهددة الانقراض، وتعيش في الأراضي العشبية في آسيا وأفريقيا.

5- الكلب البري الأفريقي:

يعرف بكلب الصيد أو الكلب الملون، ويتميز بآذان ضخمة تشبه الخفافيش وذيل كثيف مع طرف أبيض يمكن استخدامه كعلم لإبقاء المجموعة معًا أثناء الصيد، فمن النادر أن تكتشف كلبًا بريًا أفريقيًا يصطاد بمفرده، ويعيش في جنوب إفريقيا والجزء الجنوبي من شرق إفريقيا، وتتمتع الكلاب البرية الأفريقية بسرعة عدو تزيد على 44 ميلاً في الساعة.

6- الومبت الشمالي ذو الأنف المشعر

يعد حيوان الومبت ذو الأنف المشعر من أندر الثدييات في أستراليا وأكبر حيوان جرابي يختبئ تحت الأرض، ولا يزال منها على قيد الحياة نحو 138، يقتصر وجودها الآن في حديقة إيبينج فورست الوطنية العلمية في وسط كوينزلاند، وتم إدراجه على أنه معرض للخطر بشكل كبير.

7- الحوت الأزرق

يصل وزن الحوت الأزرق إلى 200 طن، وهو أكبر حيوان في العالم، وتلتهم ما يصل إلى أربعة أطنان يوميًا وتحمل طنًا واحدًا في معدتها، وهي أعلى الحيوانات صوتًا على هذا الكوكب وصوتها أعلي من المحرك النفاث، وفي أوائل القرن العشرين أدى الصيد العدواني من قبل صيادي الحيتان بحثًا عن زيت الحيتان إلى اقترابهم من الانقراض بشكل خطير، ومع إنشاء اللجنة الدولية لصيد الحيتان في عام 1966، تم منحهم الحماية أخيرًا، وتحسن وضعهم إلا أنهم مازالوا معرضين لخطر.

8- سمك المنشار الكبير

هي 5 أنواع وجري تصنيفها على أنها مهددة بالانقراض بسبب الصيد، رغم أسلحتهم للدفاع عن أنفسهم بالمنشار الطويل فهم معرضين للخطر ويحاصرون بسرعة في شباك الصيد.

9- الغوريلا الجبلي

وهي إحدى السلالتين الفرعيتين للغوريلا الشرقية، وهي واحدة من أكبر الرئيسيات الباقية على قيد الحياة، وتتميز بشعر طويل يحميها من البرد وأطراف أقصر وأذرع عضلية وصدر كبير وأيد وأرجل عريضة، وتعيش في الجبال، ولم يتبق في العالم سوى ما يقرب من ألف غوريلا نصفها موجود في غابات جبال فيرونغا في وسط إفريقيا، ومع اقتراب الناس منها فإنهم أيضًا يجلبون مخاطر الإصابة بأمراض بشرية مثل الأنفلونزا والالتهاب الرئوي والإيبولا.

10- كوندرو كاليفورنيا

وهو أكبر طائر في أمريكا الشمالية يسافر لمسافات طويلة بحثًا عن جثث الحيوانات لتتغذى عليها، في الثمانينيات لم يكن هناك سوى 22 طائرًان واليوم أصبح الوضع أفضل حيث يوجد ما يقرب من 275 طائرًا فقط تحلق فوق كاليفورنيا ويوتا وأريزونا مع بقاء المزيد في الأسر، ويمثل نظاهم الغذائي خطرًا شديدًا على حياتهم، حيث تتغذى على الجثث التي تحتوي علي جزيئات الرصاص، ما قد يؤدي إلى التسمم الذي يمكن أن ينتهي بالوفاة.