عودة الاعتكاف.. «الأوقاف» تكشف عن خطة شهر رمضان

أعلن الدكتور عبدالله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، صدور تكليف بجميع مديريات وزارة الأوقاف بإعداد خطة رمضانية مبكرة وغير مسبوقة بها دروس علمية ومقارئ قرآنية وابتهالات دينية، إلى جانب إقامة الاعتكاف وصلاتي التراويح والتهجد في المساجد الكبرى.

التجهيز لأول اعتكاف بعد الخروج من جائحة كورونا

وأضاف «حسن»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «TEN»، أن كل مديريات وزارة الأوقاف مُلزمة بإعداد تصورها الكامل لإقامة الاعتكاف، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون أول اعتكاف بعد الخروج من جائحة كورونا بإجراءاتها الاحترازية.

توفير 300 طن لحوم ومليون شنطة سلع غذائية

وأوضح أن هناك تكليفًا صدر من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة للإدارة المركزية للبر والأوقاف لكي تضع خطتها توفير مليون شنطة سلع غذائية، يتم انتقائها واختيارها بالتعاون مع وزارة التجارة، إلى جانب توفير 300 طن لحوم لتوزيعها من خلال قوائم يتم إعدادها وتجهيزها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي؛ لكي نصل للأُسر الأكثر استحقاقًا والأولى بالرعاية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إلى أن وزارة الأوقاف تعمل جاهدة من أجل ضمان توزيع الشنط الغذائية على المواطنين قبل شهر رمضان المبارك أو قبله بثلاثة أيام على الأقل، موضحًا أن ذلك يتم وفقًا للقوائم وقواعد البيانات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي التي تحدد الأسر الأولى بالرعاية .