«الأوقاف» تطلق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء في شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق العديد من الأنشطة لتلاوة وتفسير وخدمة القرآن الكريم، كالتوسع في المقارئ القرآنية للأئمة والجمهور وكبار القراء، فضلاً عن إطلاق برنامج تلاوات بالمساجد الكبرى لكبار القراء المعتمدين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقراء السورة المعتمدين بالوزارة، مع فتح الباب لشيوخ وأعضاء المقارئ من أصحاب الصوت الحسن من غير الأئمة الراغبين في المشاركة في قراءة السورة في رمضان (قرآن الجمعة، وقرآن العصر، وقرآن السهرة)، وذلك في المساجد الكبرى وفق الخطة التي سيتم اعتمادها لكل مديرية، مشيرة إلى فتح باب التقديم خلال أسبوع من اليوم.

مقارئ سيدات في 3 محافظات

وعُقدت مقارئ السيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات الغربية والمنوفية والقاهرة، برئاسة شيخات مقارئ، في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، وحرصًا من وزارة الأوقاف على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم.

إقبال على مجالس الإفتاء

كما شهدت مجالس الافتاء بالمساجد الكبرى إقبالا متميزًا، حيث واصل العلماء والأئمة المتميزون والواعظات المتميزات رسالتهم في الفتوى بالمساجد الكبرى بعد صلاة المغرب.

يُذكر أن مجالس الإفتاء تراعي التيسير في الفتاوى وتيسر معرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات، في إطار الدور الريادي التي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.