استحداث برامج دبلومة وماجستير في كليتي الصيدلة والتربية بالإسكندرية 

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على إنشاء برنامجىي دبلوم وماجستير علم الصيدلة الجيني، وهي درجة بينية بين قسمي الكيمياء الحيوية الصيدلية وعلم الأدوية والسموم.

كما ووافق المجلس على إنشاء برنامجي دبلوم المهنية في التربية في تخصص القيادة المدرسية، وتخصص معلمة الفصل.

تعاون بحثى بين جامعة الإسكندرية ومؤسسات أخرى

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون العلمي والبحثى بين جامعة الإسكندرية والكلية الفنية العسكرية، وتجديد اتفاقية التعاون المشتركة بين جامعة الإسكندرية (كلية السياحة والفنادق) والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة - فرنسا، واتفاق التعاون العلمي والأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعة ولاية بومان موسكو الحكومية الفنية (معهد الدراسات العليا).

كما تمت الموافقة على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة حلوان، لتعزيز التعاون فى جميع المجالات ذات الأهداف والإهتمام المشترك.

ترقيات وتعيينات في جامعة الإسكندرية

ووافق المجلس على ترقية 29 عضوا هيئة تدريس، و7 إلى وظيفة أستاذ، و22 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 9 مدرسين، إضافة إلى منح 82 درجة دكتوراه و137 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

وكرم المجلس الدكتورة نفرتيتي حسن زكي عميد كلية التمريض، بمناسبة انتهاء فترة العمادة، تقديراً لجهودها للنهوض بالكلية خلال فترة عملها.