أستاذ جامعي: المشروعات الخضراء جعلت العالم يشعر بجدية الدولة في تناول قضايا المناخ

قال الدكتور علاء سليمان، أستاذ العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27»، يستدعي أن يشعر المصريون بالفخر، إذ أن خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة ونجاحه تطلب الكثير من الجهد الذي استغرق الشهور والسنوات لتجهيز وإقامة العديد من المشروعات القومية وتوافر العنصر البشري القادر على إدارة الفعاليات والعمل في المنظومة بكفاءة، ووجود بنية تحتية، والتفاعل مع الملفات بقوة.

جدية الدولة في تناول قضية المناخ

وأضاف «سليمان» في حوار على القناة الثانية المصرية، أن قادة العالم ورؤساء الوفود شعروا بالأمان بوجودهم في مصر، إضافة إلى شعورهم بجدية الدولة وقوتها في تناول ملفات المناخ، لافتًا إلى أن إقامة مصر لمشروعات الطاقة المتجددة ستنعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري، إذ سيوفر العديد من الوظائف، وستقوم العديد من المشروعات الصغيرة التابعة للمشروعات الكبيرة، فضًلا عن انتعاش التجارة.

فوائد متعددة تعود على مصر بتنظيم COP27

وأوضح أستاذ العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس، أن المواطنين لديهم سعادة بالغة بتوجيه العالم الشكر لمصر لجهودها باستضافة مؤتمر المناخ cop 27، مشيرًا إلى الفوائد التي عادت على مصر بتنظيم المؤتمر، إذ أن القمة ساهمت بترويج السياحة لمصر، وشهدت الفنادق والمنشآت السياحية نسب إشغالات عالية، ليس بمدينة شرم الشيخ فحسب، بل بكافة أنحاء المدن السياحية.