أسعار القطن اليوم صنف جيزة 97.. استقرار الطن في 6 محافظات

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن هناك استقرارا في أسعار القطن اليوم الجمعة، طبقاً لما عقد بعدد من المزادات العلنية التي أجريت بالمحافظات لعام 2022، في محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والدقهلية، ودمياط، والمنوفية، وذلك للقطن المصري المنزرع طويل التيلة الذي يمتاز بجودة العالمية للقطن «الشعر».

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأوضح الدكتور محمد، في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار القطن اليوم، سجلت استقرارا بواقع 50 جنيها عن كل قنطار قطن، وهو أمر يصب في مصلحة المزارعين، مشيرًا إلى أن سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول بالمزادات العلنية في كفر الشيخ، يبدأ من 7830 حتى 8295 جنيها.

وسجل سعر قنطار القطن اليوم لصنف جيزة 97 بالغربية، بـ 6710 حتى 7075 جنيها، كما سجل ذات الصنف في المنوفية من 7050 حتى 7060 جنيها، طبقا لما تداول اليوم بالمزادات العلنية بالمحافظات.

أسعار القطن اليوم الجمعة

وأضاف محمد أبو اليزيد، أن أسعار القطن اليوم، استقر في الدقهلية وسجل قنطار القطن جيزة 94 خلال المزادات العلنية اليوم، من 6550 حتى 7250 جنيها، وسجل ذات الصنف المنزرع بمحافظة كفر الشيخ بسعر القنطار من 6550 حتى 7565 جنيها.

أما دمياط، فيقول الدكتور أبواليزيد أن سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 6550 حتى 6665 جنيها، بينما سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 بالبحيرة من 6050 حتى 6605 جنيهات، مشيرًا إلى أن عمليات التوريد اليوم شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المزادات العلنية التي عقدت اليوم بمحافظات الجمهورية.