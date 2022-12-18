أسعار القطن اليوم.. «جيزة 96» بـ 8400 جنيه

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن أسعار القطن اليوم الأحد قد شهدت استقرار طبقاً لما أجري بعدد من المزادات العلنية بالمحافظات لعام 2022، وسط استقرار 4 أصناف قطن طويل التيلة، وتحرك لسعر قنطار جيزة 96 بواقع 50 جنيها، وذلك في محافظات البحيرة، الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية، للبيع والشراء للقطن المصري طويل التيلة.

أسعار القطن اليوم ارتفاع لصنف 96

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن أسعار القطن اليوم الأحد، قد شهدت استقرارا في سعر عدد 4 أصناف، وارتفاع بلغ 105 جنيهات في سعر قنطار القطن جيزة 96، حيث سجل سعر قنطار القطن جيزة 96 فائق الطول بالمزادات العلنية في محافظة كفر الشيخ بـ 7935 حتى 8400 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة بمحافظة الغربية بـ 6710 حتى 7075 جنيها، بينما سجل نفس الصنف المنزرع في محافظة المنوفية بسعر من 7050 حتى 7060 جنيها.

أسعار القطن اليوم بالمحافظات

وأشار إلى أن أسعار القطن اليوم، قد سجل قنطار القطن جيزة 94 بمحافظة الدقهلية من 6550 حتى 7250 جنيه، بينما سجل ذات الصنف المنزرع بمحافظة كفر الشيخ بسعر القنطار من 6550 حتى 7565 جنيها، وسط توريد 20 ألف قنطار منهما اليوم بالمزادات العلنية التي جرت اليوم.

أسعار القطن اليوم والتوريد

وأوضح أن أسعار القطن اليوم الأحد، قد شهد سعر قنطار القطن جيزة 92 في محافظة دمياط بسعر من 6550 حتى 6665 جنيها، وسجل سعر قنطار القطن لجيزة 86 بمحافظة البحيرة ب 6050 حتى 6605 جنيها، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن على مستوى الجمهورية مليون و50 ألف قنطار قطن طويل التيلة منذ بداية جني المحصول في منتصف شهر سبتمبر الماضي.