العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في ترعة بأسوان

عثر أهالي مركز إدفو شمال محافظة أسوان على جثة شاب ملقاة في ترعة «التلاينة» وبها عدة طعنات، ونُقلت الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

جثة شاب في ترعة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد العثور على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في ترعة «التلاينة» بين قريتي النزل والعدوة، وبها عدة طعنات في الجسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لإجراء التحريات الأولية وكشف الملابسات، ونقل الجثة إلى المشرحة وعرضها على الطبيب الشرعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والقبض على الجاني في أسرع وقت.