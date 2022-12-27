مصرع «جواهرجي» بعيار ناري أثناء احتفال شخص بشراء «الشبكة» في أسوان

لقي بائع ذهب مصرعه في مركز إدفو بأسوان بطلق ناري عن طريق الخطأ، إثر احتفال أحد الأشخاص بشراء «شبكة عروس»، وتم نقله لمستشفى إدفو لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

بلاغ الحادث

تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا من مستشفى إدفو المركزي، بوصول جثمان الشاب محمود وهبة خميس، 31 عاما، جواهرجي وشهرته «إيفلينو الصايغ»، مصابا بطلق ناري بالصدر أدى لوفاته، وتم نقل جثمانه لمشرحة إدفو العمومية تحت تصرف الجهات المختصة.

وقام الشاب «م. م» الذي أطلق العيار الناري بتسليم نفسه لمركز شرطة إدفو، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية

وقال أحمد ثروت، محام، لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات تصل إلى الحبس 7 سنوات وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على أن من تسبب خطأ بقتل شخص بسبب الإهمال أو عدم الاحتراز أو مراعاة القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصري، أو إحدى العقوبتين، ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة 500 جنيه مصري، بينما تصل العقوبة إلى الحبس 7 سنوات إذا نتج عن ذلك الفعل وفاة أكثر من شخص.