مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، وأُصيب 4 آخرين بحوادث متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين عن طريق سيارات الإسعاف، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، ووضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وإسعاف المصابين.

تفاصيل الحوادث

تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول جثة شخص و4 مصابين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ.

بالانتقال والفحص، تبين مصرع «أ.م.ا»، 33 سنة، من سيدي غازي، بسبب سقوط من علو أثناء عمله بإحدى الشركات، كما أُصيب كل من، «ع.ف.م»، 35 سنة، بجروح وكدمات، في مشاجرة بقرية الاتحاد، و«م.ص.م»، 21 سنة، بجرح في الرأس في مشاجرة بمدينة كفر الشيخ، و«ا.ر.م»، 26 سنة، و«م.ا.س»، 21 سنة، بجروح وكدمات، في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ.

تقديم الإسعافات للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وتم تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.