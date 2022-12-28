مصرع سيدة وإصابة شخص آخر صدمهما قطار في بني سويف

لقيت سيدة مجهولة الهوية مصرعها وأصيب شخص آخر، مساء اليوم الأربعاء، إثر تصادم قطار بهما أمام كوبري المطحن، أثناء عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي، دائرة مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونًقلت الجثة بسيارة إسعاف إلى المشرحة بينما نُقل المصاب إلى المستشفى بواسطة الأهالي.

بلاغ بمصرع سيدة وإصابة رجل صدمهما قطار بمركز الواسطى

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بمصرع سيدة وإصابة شخص، إثر تصادم قطار بهما أمام كوبري المطحن بمركز الواسطى خلال عبورهما شريط السكة الحديد من مكان غير شرعي، وتم توجيه سيارة إسعاف نقلت جثة السيدة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي، ونقل المصاب إلى قسم الاستقبال بمعرفة الأهالي لإسعافه.

ووجه مدير الأمن بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها والتعرف على هوية السيدة المتوفاة، وإخطار أهليتها لاستلام جثتها عقب الانتهاء من الإجراءات واستصدار تصريح الدفن.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة سيدة مجهولة الهوية والمعالم إلى مستشفى الواسطى المركزي، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والتعرف على هويتها.

تحرر المحضر اللازم وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.