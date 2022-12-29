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«الداخلية» توجه قوافل للمحافظات لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:13 م | الخميس 29 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين  - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لاسيما المناطق الأولى بالرعاية.

مديرية أمن القاهرة - حى الخيالة بمصر القديمة

مديرية أمن بورسعيد

كما ساهم قطاع حقوق الإنسان بتنظيم قافلة لتوزيع عدد من الأغطية "بطاطين " بالمجان على المواطنين خاصةً من فئات (المرأة المُعيلة – كبار السن – العمالة غير المنتظمة) بنطاق محافظة القاهرة.

قطاع حقوق الإنسان – مديرية أمن القاهرة

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع