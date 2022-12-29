«الداخلية»: ضبط 102 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية دون ترخيص

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتي، القليوبية والجيزة، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

حماية الثروة الزراعية

وتمكنت الحملة من ضبط 8 قضايا عبارة عن 3 مصانع و2 مخزن ومنفذ ومدشة ومحل وشركة، جميعها دون ترخيص لتصنيع وإنتاج والإتجار في الأعلاف الحيوانية دون ترخيص، بإجمالي مضبوطات 102,65 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر و47,8 طن مواد خام لأعلاف حيوانية مجهولة المصدر ودون بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.