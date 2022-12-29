«الداخلية» تشن حملة على تجار المخدرات في سوهاج والشرقية والمنيا

شنت أجهزة الأمن حملة موسعة بنطاق محافظات سوهاج والشرقية والمنيا إستهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة .

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديريات أمن (سوهاج - الشرقية - المنيا) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم على النحو التالى :-

مديرية أمن سوهاج

وضبط (4 من العناصر الإجرامية ، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بالقرب من مسكن أحدهم بدائرة مركز شرطة البلينا .. وبحوزتهم (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام – سيارة – 4 دراجات نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 3 أسلحة بيضاء – ميزان حساس – 3 قطع مشغولات ذهبية ) .

مديرية أمن الشرقية

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية .. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – عدد 6 طربة لمخدر الحشيش وزنت 600 جرام – عدد من الطلقات النارية – 2 سلاح أبيض – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية .. وبحوزته (عدد 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – هاتف محمول) .

مديرية أمن المنيا

ضبط (عنصرين إجراميين ) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزتهما (عدد 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – هاتفى محمول) .

× ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") حال تواجده بدائرة مركز شرطة المنيا.. وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام - دراجة نارية "بدون لوحات" - مبلغ مالى – هاتف محمول)

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (2,450,000 إثنان مليون وأربعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.