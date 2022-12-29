«الداخلية» تضبط مخدرات بقيمة 2 مليون جنيه في حملات أمنية بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية عبر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة الجريمة بشتي صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق نتائج إيجابية خلال 24 ساعة وضبط مخدرات بقيمة تتجاوز مليوني جنيه.

مديرية أمن الشرقية

ضبط (اثنين من العناصر الإجرامية لأحدهما معلومات جنائية) حال لستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة وبحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجرامل - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط (عنصر إجرامي) حال استقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة فايد، وبحوزته (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات - مبلغ مالي - هاتف محمول).

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عنصرين إجراميين) حال تواجدهما بالقرب من مسكنيهما بدائرة مركز شرطة ثالث المنتزه وبحوزتهما (عدد 16 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,600 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلوجرام – ميزان حساس – مبلغ مالي - هاتفي محمول – سلاح أبيض).

مديرية أمن البحيرة

ضبط (ثلاثة من العناصر الإجرامية لأحدهم معلومات جنائية") حال تواجدهما بنطاق دائرتي قسم شرطة دمنهور وكفر الدوار وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 350 جراما - كمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جراما - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).

مديرية أمن كفر الشيخ

ضبط (اثنين من العنصر الإجرامية لهما معلومات جنائية) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة فوة وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 790 جراما – فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار - مبالغ مالية – هاتفي محمول – ميزان حساس – سلاح أبيض).

مديرية أمن الغربية

ضبط (عنصر إجرامي) حال استقلاله مركبة توك توك بدون لوحات بدائرة مركز شرطة ثان طنطا .. وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 150جراما - مبلغ مالي - هاتف محمول – سلاح أبيض).

منطقة العاشر من رمضان

ضبط (عنصر إجرامي) حال تواجده بمطقة سكنه بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 300 جرام - مبلغ مالي – هاتفي محمول).

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 2,067,000 اثنين مليون وسبعة وستين ألف جنيه تقريبا).