أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. السمن الجاموسي يتراجع 15جنيها

أكد الدكتور عبدالرازق الفقي، رئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي، بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، إن أسعار الألبان والجبن اليوم الخميس بالمحافظات شهدت تراجعا، حيث سجل سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج 15 جنيها، بتراجع جنيه واحد عن كل كيلو مباع، وكذلك الأمر للبن البقري الطازج الذي سجل 11 جنيها، وذلك طبقا لما تم تداوله في حركة البيع والشراء اليوم بالأسواق الحرة والمتاجر المنتشرة بالمحافظات.

أسعار الألبان والجبن اليوم الخميس

وأوضح «الفقي» في تصريح لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في أسعار الألبان والجبن والسمن الفلاحي، لزيادة المعروض منها في فصل الشتاء، بسبب كثرة المراعي الخضراء بالوجهين البحري والقبلي.

أسعار الجبن والألبان اليوم بالمحافظات الخميس

وتابع «الفقي»، بأن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا في بعض منتجات الألبان والجبن والسمن، بما يصب في مصلحة قطاع كبير من المستهلكين، إذ سجل سعر كيلو الجبنة القديمة 40 جنيها، و«المش» 15 جنيها، و«المورتة» الفلاحي 18 جنيها، والسمن البلدي الجاموسي الفلاحي 150 جنيها، وسط تراجع 15 جنيها عن كل كيلو سمن خلال أسبوع، وكيلو السمن البلدي البقري الفلاحي 75 جنيها، وكيلو الجبن البيضاء الطرية الفلاحي 32 جنيها.