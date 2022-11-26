اجتماع أمانة مؤتمر الأدباء لوضع اللمسات النهائية للدورة الـ35

تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعا لمجلس أمانة مؤتمر الأدباء بقصر ثقافة الجيزة لوضع اللمسات النهائية لإقامة فعاليات الدورة الـ 35 من المؤتمر، والذي توافقت الأمانة على اختيار محافظة الوادي الجديد لعقد فعالياته، والذي يعود بعد توقف على مدار عامين بسبب ظروف جائحة كورونا.

مؤتمر الأدباء لأول مرة في الوادي الجديد

وأضاف الشاعر عبده الزراع، مدير الإدارة العامة للثقافة العامة لقصور الثقافة، لـ «الوطن»: تستكمل أمانة المؤتمر وضع اللمسات النهائية للدورة الخامسة والثلاثين، والمقرر إطلاقها في ديسمبر المقبل على مدار 4 أيام متتالية، في محافظة الوادي الجديد، والتي يعقد بها المؤتمر لأول مرة.

وأضاف «الزراع»: واختارت الأمانة الكاتب محمد سلماوي رئيسا للمؤتمر، تحمل الدورة اسم وزيرة الثقافة الأسبق الدكتور شاكر عبدالحميد، مشيرا إلى أن المؤتمر يتضمَّن العديد من الفعاليات الثقافية والورش المرتبطة بمحافظة الوادي الجديد، إلى جانب تكريم نخبة من أدباء المحافظة.

وتحمل عنوان «الفعل الثقافي مشكلة المعنى»، وتدور الفعاليات حول هذا العنوان، وسيشارك بها مجموعة من الباحثين من بينهم الدكتور سعيد المصري، الأمين السابق للمجلس الأعلى للثقافة والدكتور محمود الضبع، والدكتور سامي سليمان، كما تعقد مجموعة من الموائد المستديرة، تتصل بعنوان المؤتمر من أجل الارتقاء بالثقافة المصرية.

ويُعد المؤتمر أكبر تجمع لأدباء الأقاليم في مصر، بدأ بفكرة تقدم بها عدد من المثقفين في الثمانينيات، بلورها في مذكرة للدكتور سمير سرحان رئيس قطاع الثقافة الجماهيرية آنذاك، وقد قدمت بتاريخ 18/10/1983م تحت عنوان (خطة مقترحة لأعمال المؤتمر العام لأدباء مصر في الأقاليم).

وأقيمت الدورة الـ 34 بأمانة الشاعر والكاتب حازم حسين، في ديسمبر 2019، ببورسعيد، وتم تأجيل دورة العام الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.