ذوو الهمم بجامعة عين شمس يحرزون مراكز متقدمة في بطولة «الشهيد الرفاعي»

شارك طلاب جامعة عين شمس من ذوي الهمم في فعاليات بطولة الجامعات المصرية «الشهيد الرفاعي 50»، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وفاز أحمد محمد عبد الوكيل بالمركز الثالث في رمى الجلة كما فاز أيضاً بالمركز الثاني 100 متر.

وفاز محمود أحمد منصور بالمركز الثالث رمي جلة والمركز الرابع رمح، وفاز يوسف إبراهيم محمد بالمركز الرابع رمي جلة، والمركز الثالث 100 متر، وفاز يوسف محمد السيد بالمركز الثاني 200 متر، وفازت زينب فرج ريحان، بالمركز الثاني رمح.

نتائج منافسات ذوي الهمم في سباق السباحة

وجاءت نتائج منافسات ذوي الهمم في سباق السباحة 50 مترا حرة بفوز محمد حازم بميدالية فضية ومحمد رامي بميدالية ذهبية وهانيا شفيق بميدالية ذهبية وسلوى إيهاب بميدالية ذهبية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية لشئون التعليم والطلاب وريهام محمد العطيفي القائم بتسيير أعمال أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد شرقاوي القائم بعمل مدير عام رعاية الشباب ومحمد حسن مدير إدارة النشاط الرياضي.