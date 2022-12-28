جامعة عين شمس: هناك 689 عالما مصريا وصلوا لأعلى معدل للنشر الدولي

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة تهتم بعقد الشراكات والتعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية كافة داخل وخارج مصر، معربا عن أمله أن يكون هناك تعاون وتواصل ما بين كليات الجامعة والمشاركين فى المؤتمر، وأن يتوسع هذا التعاون والتواصل ليشمل كافة الجامعات المصرية.

مصر تهتم بالبحث العلمي

وأوضح الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعات المصرية تبذل قصارى جهدها لتنتج منتج تعليمي عظيم مطلوب في كل أنحاء العالم، ولذلك فالبحث العلمي والتعليم الجامعي بمصر الآن يشهد اهتماما وتطورا رائعا، لافتاً إلى أنه يوجد 689 عالم مصرى وصلوا لأعلى معدل للنشر الدولى بقائمة ستانفورد، بينهم 48 عالم من جامعة عين شمس، ويوجد العديد من العلماء العالميين لديهم العديد من براءات الاختراع والرسائل والأبحاث المنشورة دوليا ولكن لم يصلوا لهذه القائمة.

جاء ذلك خلال افتتاح النسخة التاسعة والأربعين للمؤتمر الدولي السنوي لجمعية العلماء المصريين الأمريكيين، بجامعة عين شمس، بمشاركة نحو 25 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا.

تحقيق التنمية المستدامة ناتج عن رأس مالي مادي وبشر

وأشار الدكتور علي مسعود، المستشار الثقافى لجمهورية مصر العربية بواشنطن، إلى أن تحقيق التنمية المستدامة لوطننا العزيز لما لدينا من رأس مالي مادي وبشري ومؤسسات وطنية قادرة على تعزيز الاستفادة منها، مشيرا إلى ما نفذته الدولة المصرية خلال السنوات الثمان السابقة من إنجازات في مجالات البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال والإستثمار مما يمهد الطريق لتحقيق التنمية فى كافة المجالات.

كما نوه إلى ما يوجهه قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي، وكل المكاتب الثقافية المصرية بالخارج، بالتواصل مع العلماء وكذلك تنفيذ عدد من المبادرات منها الشراكة بين الجامعات المصرية والأمريكية والتنسيق بإستضافة العلماء والباحثين المصريين بالجامعات الأمريكية وترتيب زيارات للعلماء المصريين بأمريكا للمؤسسات العلمية والبحثية في مصر إطار مبادرة يوم من أجل مصر التنسيق مع العلماء المصريين في أمريكا لمشاركتهم المعنية، في تطوير الصناعة ونقل التكنولوجيا فى جميع المجالات.

واختتم كلمته بالحديث عن دور المكتب الثقافي بواشنطن، على اتباع خطة استراتيجية لنقل التكنولوجيا ودعم المؤسسات العلمية والبحثية في مصر، من خلال تعبئة جهود العلماء المصريين بأمريكا وكندا للمجالات كافة.