هويدا حافظ تكتب: حلمنا بيقرب مننا

كل عام وأنتم بخير وصحة وسعادة، كل عام وأنتم أمل بكرة وبعده وكل السنوات القادمة، عام جديد نستقبله بأذرع مفتوحة وآمال عريضة وأحلام تلامس السحاب.

أصحابي وصحباتي.. تحدثنا في العدد الماضي عن المفتاح السحري لتحقيق الأحلام، وهو أهمية التخطيط لحاضرنا، ومستقبلنا، وتحديد هدف واضح أمامنا، أو مجموعة أهداف صغيرة تصل بنا في النهاية إلى هدفنا الكبير، حتى لا تصبح أمنياتنا مجرد أحلام لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع، وكانت هديتنا لكم هي «إنجازات 2022 وأمنيات 2023، ليكون الطريق واضحًا أمامكم في كل مجالات حياتكم، في دراستكم وهواياتكم وعلاقتكم بمن حولكم.. إلخ.

قد يعتقد البعض أنّ العام الجديد سيأتي حاملًا معه التغيير في حياة كل منكم، ولكن الحقيقة أنّ العام الجديد لا يستطيع تغيير أي واحد منكم، ولكن أنتم من سيغير الأيام والأعوام، وأنتم تتقدمون كل يوم فى طريق أحلامكم وأمنياتكم وأهدافكم الكبيرة، فبالتخطيط الجيد ستجدون أنفسكم تقتربون يومًا بعد يوم من حلمكم، وتذكروا كل يوم وأنتم تذهبون إلى المدرسة، أو إلى تمرينكم في النادي، أو وأنتم تحاولون تنمية هواياتكم، أنّكم تسيرون في الطريق الصحيح الذي يجعلكم تقتربون من تلك الأحلام، فكل خطوة هي خطوة نحو المستقبل وأنتم من سيرسمه ويلوّنه بأجمل الألوان، لون مستقبلكم المشرق، فالنجاح يبدأ بخطوة، ولا بد أن نخطوها بتميز وإصرار، حتى تكون الخطوة التالية أكثر نجاحًا وتميزا، لأن طعم النجاح لذيذ جدا ويستحق منا التعب والصبر، وكلما كبرنا سنة تكبر معنا أهدافنا وتقترب أكثر وأكثر.

أصحابي صحباتي.. ربما تكونون أصدقاء وتذهبون معًا لنفس المدرسة، وتسلكون نفس الطريق، لكن لكل منكم حلمه المختلف، قد تحلم بأن تصبح مهندسًا أو رائد فضاء، أو قد يكون حلمك أن تكوني طبيبة أو تتالقي كمذيعة أو مُدرِّسة، أو لاعب كرة أو غيرها من كل المهن الجميلة التي تتساوى كلها في أهميتها، المهم أن تعمل بجد واجتهاد وإخلاص من أجل أن تصل إليها، ومع شروق كل يوم جديد في عام 2023، والأعوام التالية، تأكد يا صديقي أنّك على موعد مع حلمك الذي يقترب منك كل يوم.

أصحابي وصحباتي مع العدد هديتنا لكم «فارس جيب» والبروفسير «كوكب» ومغامراته «عين المستقبل»، مع نتيجة 2023.. 365 يوما = 365 خطوة = 365 فرصة جديدة.. فلا تضيّعوها وتضيع معها أحلامكم.

كل سنة وكل أصحابنا الأقباط بخير وسعادة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كل سنة وأنتم في الطريق الصحيح لتحقيق الأحلام.. شبيك لبيك.. فارس بين إيديك.

مقال للكاتبة الصحفية هويدا حافظ، رئيس تحرير مجلة فارس، المنشور في العدد الشهري الجديد للمجلة.