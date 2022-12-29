مهارات «ذوي الهمم» ومسابقات في العدد الجديد من مجلة «فارس»

صدر العدد الشهري الجديد من مجلة فارس التي تصدر عن مؤسسة أخبار اليوم برئاسة تحرير الكاتبة الصحفية هويدا حافظ، حيث كتبت مقالا بعنوان «حلمنا بيقرب مننا» وهو نفس العنوان الذي تصدر عدد شهر يناير من المجلة.

مجلة فارس

وتضمن العدد الجديد من مجلة فارس موضوع عن ذوي الهمم أعدته الزميلة ندا عصام، مسئولة التغطية الميدانية في المجلة، بعنوان «بالإرادة هنحقق كل الأحلام» حيث أجرت الزميلة حوارات مع أطفال من ذوي الهمم الذين يتميزون بمهارات مختلفة منها تلاوة القرآن الكريم فضلا عن بطولات رياضية أحرزوها.

مسابقة ماما حبيبتي

واشتمل العدد الجديد من مجلة فارس أيضا على أسئلة مسابقة «ماما.. حبيبتي»، كما تم إعلان أسماء الفائزين في مسابقة «مناخنا.. حياتنا» مرفقا بصور الفائزين والهدايا التي حصلوا عليها.

وأعلنت المجلة تقديم هدية من مجلة فارس وهي عبارة عن «فارس جيب» بعنوان «معمل المقطم لأبحاث الفضاء».