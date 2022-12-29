وظائف خالية بصحة سوهاج للمؤهلات المتوسطة.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، عن مجموعة من الوظائف الشاغرة ومن بينها، وظيفة سائق للعمل في العيادات المتنقلة بقطاع تنظيم السكان وتنظيم الأسرة من بين 231 وظيفة سائق بإدارات الصحة بعدة محافظات منها سوهاج، وفقا لعدة شروط يجب توفرها بالمتقدمين للعمل.

شروط التقدم للوظائف الخالية

حيث يتم التقدم فقط لأبناء محافظة سوهاج، وفقا لوزارة الصحة والسكان وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.

-يلتزم بالعمل بالإدارة الصحية التي سيتم التقدم إليها.

-أن يكون مصري الجنسية.

-محمود السيرة وألا يكون قد تم فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي.

- ألا يزيد سنه عن 45 سنة من تاريخ نشر الإعلان.

- أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن يجتاز الاختبارات الطبية المقررة من قبل مديرية الصحة.

تسديد رسوم التقديم للعمل

أن يلتزم المتقدم للعمل بسداد 22 جنيها، يتم إيداعها بإحدى البنوك المصرية منها البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، التي تعمل بنظام التمويل الحكومي

الأوراق اللازمة للتقديم

أن يلتزم المتقدم للعمل باجتياز الاختبار الإلكتروني عند تقديم الأوراق لمديرية الصحة.

أن تتضمن أوراق التقديم صورة حديثة وبطاقة رقم القومي.

تقديم رخصة قيادة ثابتة وصحيفة الحالة الجنائية، سارية موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الصحة والسكان.

تقديم صورة من المؤهل الدراسي وإيصال سداد رسوم التقديم والموقف من الخدمة العسكرية.