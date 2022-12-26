خريطة تسليم تكليف دفعة صيدلة 2020 بـ«صحة سوهاج».. الأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بداية تسليم تكليف دفعة كلية الصيدلة 2020 العمل بالمديرية بقرار رقم 475 لسنة 2022 لتحديد تسليم العمل للحاصلين على بكالوريوس الصيدلة، وذلك بداية من اليوم الاثنين وفقا لترتيب الحروف الأبجدية للحاصلين على بكالوريوس الصيدلة.

تسليم دفعة بكالوريوس الصيدلة بسوهاج

- الاثنين 26 ديسمبر الجاري: الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "أ" حتى حرف "أ" يتبعه حرف "س".

- الثلاثاء 27 ديسمبر الجاري: باقي الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "أ".

- الأربعاء 28 ديسمبر الجاري: الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "ب" حتى حرف "ر".

- الخميس 29 ديسمبر الجاري: الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "س" حتى حرف "ش".

مواعيد تسليم تكليف خريجي كلية الصيدلة

- الأحد 1 يناير القادم: الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "ع" حتى حرف "ل".

- الاثنين 2 يناير القادم: الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "م".

-الثلاثاء 3 يناير القادم: الحاصلين على بكالريوس الصيدلة ممن تبدأ أسماؤهم بحرف "ن" حتى حرف "ي".

الأوراق المطلوبة لاستلام تكليف الصيادلة 2020

وحددت مديرية الصحة بسوهاج الأوراق المطلوبة لاستلام التكليف وهي:

- البطاقة الشخصية.

- شهادة الميلاد.

- شهادة البكالوريوس.

- شهادة الخدمة العامة للإناث.

- شهادة الخدمة العسكرية.

- 4 صور شخصية حديثة.

- الرقم التأميني «التأمينات».