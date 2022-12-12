المركز الوطني السعودي يتوقع هطول أمطار رعدية في مكة المكرمة

توقع المركز الوطني السعودي، اليوم، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد سوف تؤدي إلى جريان السيول في منطقة مكة المكرمة تشمل أجزائها الساحلية، بحسب ما ذكرته وكالة «واس» السعودية.

السحب الرعدية يمكن أن تحمل رياح نشطة

وذكر المركز الوطني أنَّ مناطق جازان والباحة والأجزاء الساحلية من عسير، تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، كما يمكن أن تحمل السحب الرعدية الممطرة رياح نشطة علي أجزاء من مناطق حائل والمدينة المنورة والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما سيكون هناك ضباب علي أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية بالإضافة إلى أجزاء من مناطق الرياض والجوف والحدود الشمالية.

سرعة حركة الرياح

ووصلت حركة الرياح السطحية علي البحر الأحمر شمالية شرقية وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وعلي الجزء الأوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة، وعلي الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة علي الجزئيين الأوسط والجنوبي مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين كما في بعض الحيان من الممكن أن تصل إلى 3 أمتار، والجزء الشمالي من الممكن أن تصل من نصف متر إلى متر وربع.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.