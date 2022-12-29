لجنة التحقيق في أحداث «شغب الكابيتول» تلغي أمر استدعاء ترامب

احتفل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وفريق دفاعه، بقرار اللجنة المختارة في مجلس النواب للتحقيق في أحداث 6 يناير، بإلغاء مذكرة الاستدعاء للرئيس السابق.

اللجنة ستتخلى عن محاولاتها لاستدعاء ترامب

وقال محامي ترامب، «هارميت ديلون»، أن النائب بيني طومسون، رئيس لجنة التحقيق في أعمال شغب الكابيتول، أن اللجنة ستتخلى عن محاولاتها لدفع ترامب للإدلاء بشهادته وتسليم الوثائق المتعلقة بتحقيقها، وكتب طومسون إلى الفريق القانوني لترامب قائلاً: «اللجنة تسحب أمر الاستدعاء الخاص بها، حيث أنهت تحقيقها في التمرد».

وأضاف أنه لا يوجد وقت لامتثال ترامب، لأن اللجنة ستنتهي في 3 يناير 2023 عندما يتولى الحزب الجمهوري السيطرة على مجلس النواب الأمريكي.

دعوى قضائية ضد لجنة 6 يناير

وكتب طومسون في رسالته التي أكد فيها سحب أمر الاستدعاء: «كما تعلمون، اختتمت اللجنة المختارة جلساتها وأصدرت تقريرها النهائي، وستصل قريبًا إلى نهايتها، وفي ضوء النهاية الوشيكة لتحقيقنا، لم يعد بإمكان اللجنة المختارة متابعة المعلومات المحددة التي يشملها أمر الاستدعاء».

وفي نوفمبر، رفع ترامب دعوى قضائية ضد لجنة 6 يناير في محاولة لعرقلة أمر استدعاء اللجنة، وفي تغريدة، اقترح المحامي «ديلون»، أن هذه الدعوى هي التي دفعت اللجنة إلى سحب أمر الاستدعاء.