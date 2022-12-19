أخبار أمريكا: اهتزازات بطائرة تسفر عن وقوع إصابات.. واتهامات تواجه ترامب

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث كان من أهمها إصابة 11 شخصا بجروح خطيرة بعد تعرض طائرة متجهة إلى «هاواي» إلى اهتزازات شديدة، فيما قالت اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 2021، إن هناك أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد ترامب.

إصابة 11 شخصا بجروح خطيرة جراء الاهتزازات الشديدة

وأصيب 11 شخصا بجروح خطيرة بعد تعرض طائرة متجهة إلى «هاواي» غربي البلاد، إلى اهتزازات شديدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية

وقالت «خدمات الطوارئ الطبية» في العاصمة «هونولولو»، مساء أمس الأحد، إن الاهتزازات الشديدة ضربت الطائرة بعدما أصبحت على مسافة نحو 30 دقيقة خارج العاصمة.وذكرت وسائل إعلام، إن الطائرة كانت قادمة من «فينيكس»

وقال خبير الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية بـ«هونولولو» توماس فوجان، إن كان هناك تحذير بشأن الطقس للعواصف الرعدية التي شملت «أواهو» والمناطق التي كان من الممكن أن تشمل مسار الرحلة في وقت وقوع الحادث، وفقا لما ذكرته صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية.

وتعامل المسعفون مع إصابات 36 راكبا، تطلب الأمر نقل 20 منهم للمستشفى لتلقي المزيد من العلاج الطبي، حيث تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى في حالة خطيرة، و9 آخرين في حالة مستقرة، حيث تضمنت الإصابات جروح خطيرة في الرأس وتمزقات وكدمات وحالات فقدان للوعي.

الطائرة كانت تقل 278 راكبا

وقالت خطوط «هاواي الجوية»، إن الطائرة كانت تقل 278 راكبا و 10 من أفراد الطاقم، مشيرة في بيان، إلى نقل 13 راكبا و3 من أفراد الطاقم نقلوا إلى مستشفيات المنطقة لتلقي مزيد من الرعاية

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للعمليات في خطوط هاواي الجوية، جون سنوك، في مؤتمر صحفي، إلى، أسوأ حالة اضطراب ' واجهها على الإطلاق خلال السنوات الـ7 التي قضاها مع شركة طيران، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وفي ملف اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير من العام الماضي، قالت «لجنة 6 يناير» المكلفة بالتحقيق في أحداث اقتحام «الكابيتول» في 2021، إن هناك أدلة كافية لرفع دعوى جنائية ضد رئيس البلاد السابق دونالد ترامب.

وأوضح عضو لجنة التحقيق، الدجيمقراطي آدم شيف، في حديث لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية ،إن «6 يناير» تعقد، اليوم الاثنين أحد اجتماعاتها الأخيرة، حيث سيتم فيها اتخاذ قرار نقل نتائج التحقيق إلى وزارة العدل مع توصية بإحضار الرئيس السابق للبلاد إلى محاكمة، في 3 بنود من التوصية على الأقل.

شيف: الرئيس الأمريكي السابق انتهك القانون

وأشار شيف، إلى أن ترامب انتهك القانون عندما حاول منع مصادقة «الكونجرس» الأمريكي على فوز منافسه جو بايدن، وطالب المسؤولين بإيجاد أصوات غير موجودة" لدعمه، وأطلق العنان لرهط متعطش للدماء في «الكابيتول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.