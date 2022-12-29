التصريح بدفن جثمان شاب صدمه قطار في الشرقية 

صرّحت النيابة العامة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بدفن جثمان شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بناحية قرية ميت حمل.

وفاة شاب دهسا أسفل عجلات قطار

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بوفاة شاب يبلغ من العمر 30 عاما، دهسا أسفل عجلات القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ناحية قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس .

نقل الجثة لمستشفى بلبيس المركزي

ونُقلت الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ عليها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن. وحُرر محضر بالواقعة.