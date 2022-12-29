النيابة تحقق في واقعة العثور على جثة شاب بموقف سيارات بالشرقية

تباشر النيابة العامة بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب بموقف سيارات بإحدى القرى، وأمرت باستعجال تقرير الطب الشرعي.

العثور على جثة شاب داخل موقف سيارات

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو كبير، يفيد تلقي المركز بلاغا بالعثور على جثة أحمد أحمد محمد دويدار، 35 عاما، بموقف سيارات قرية الحصوة التابعة لمركز أبو كبير ، وبه عدة إصابات في جسده.

نقل الجثة لمستشفى أبو كبير

وانتقلت قوة من شرطة مركز أبو كبير لمباشرة الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفي ابو كبير المركزي.

وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات، وأمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.