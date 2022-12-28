العثور على جثة مسن بأحد شوارع مدينة نصر.. والتحريات: الوفاة طبيعية

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة مسن في أحد الشوارع بمدينة نصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على جثة المتوفي تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

العثور على جثة مسن بمدينة نصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بالعثور على جثة مسن بمدينة نصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «سامح.م»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تم العثور على متعلقاته الشخصية وهاتفة المحمول، وبفحص الجثة تبين خلوها من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات: سبب الوفاة مرضي

وكشف التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سبب الوفاة مرضي، حيث أن المريض يعاني من عدة أمراض مزمنة بسبب الشيخوخة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.