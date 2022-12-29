زعيم المعارضة البولندية يخضع لحماية بعد تلقيه تهديدات

يخضع دونالد تاسك، زعيم حزب المنبر المدني الوسطي المعارض الرئيسي في بولندا، لحماية جهاز أمن الدولة بعد أن أبلغت الشرطة عن وجود تهديد محتمل على حياته.

وذكرت صحيفة «ذا فيرست» نيوز البولندية، أن «تاسك»، أحد السياسيين الأكثر شهرة في بولندا، شغل منصب رئيس الوزراء من 2007 إلى 2014.

وكتب تاسك على «تويتر»، مساء أمس الأربعاء: «كل أسبوع أجد تهديدات بمحاولة اغتيالي في رسائل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما أبلغتني الشرطة أن هناك تهديدا بشن هجوم حقيقي ضدي ومن هنا أطلب الحماية».

وأكد المتحدث باسم الحزب المعارض جان جرابيك أن تاسك حصل على حماية أمن الدولة في بولندا، مضيفا أن حزبه أبلغ في وقت سابق وكالات إنفاذ القانون بشأن التهديدات الموجهة ضد تاسك.

وقال جرابيك أيضًا إنه يعتقد أن أجهزة الأمن البولندية أصبحت أكثر يقظة بعد تعرض رئيس بلدية جدانسك للطعن حتى الموت على خشبة المسرح في حفل خيري في يناير 2019.