بولندا تعلن تقديم 9 مليارات دولار لكييف منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

أعلن نائب رئيس صندوق التنمية البولندي، بارتوش ماركزوك، اليوم، أنّه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قدّمت بلاده لأوكرانيا وشعبها نحو 35 لـ40 مليار زلوتي بولندي، ما يساوي 8 لـ9 مليارات دولار من المساعدات.

وقال ماركزوك في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي، إنّه جرى توفير نحو 10 مليارات زلوتي بولندي (حوالي 2.3 مليار دولار) في شكل أسلحة و10 مليارات زلوتي بولندي أخرى (نحو 2.3 مليار دولار) كانت مساعدة من البولنديين العاديين.

وإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 6 مليارات زلوتي بولندي (حوالي 1.4 مليار دولار) من ميزانية بولندا لمساعدة الأوكرانيين، وبلغت المساعدات من هيئات الحكم الذاتي المحلية والمنظمات غير الحكومية حوالي 10 مليارات زلوتي بولندي (2.3 مليار دولار).

من جانبها أشارت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، إلى أنّ بولندا تعد من بين الدول التي قدّمت أكبر قدر من المساعدة لأوكرانيا خلال الأزمة، في حين تعد وارسو المحور اللوجستي الرئيسي لتقديم المساعدة لأوكرانيا.