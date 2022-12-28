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بولندا تتعهد بالاستمرار في دعم أوكرانيا خلال 2023

كتب:

أ ش أ
03:16 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
الأزمة الأوكرانية

الأزمة الأوكرانية

تعهد المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية لوكاس جاسينا اليوم الأربعاء، بأن تواصل بولندا خلال عام 2023 دعم أوكرانيا، والعمل مع دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع الدول الآسيوية.

وقال جاسينا، إن 2022 ربما كان أصعب عام للدبلوماسية البولندية منذ عام 1989 وذلك نظرا للأزمة في أوكرانيا ورئاسة بولندا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك حسبما أورد «راديو بولندا».

وصرح المتحدث بأنه بفضل عمل الدبلوماسيين البولنديين تحت رئاسة وزير الخارجية زبيجنيو راو، تمكنت بولندا من تقديم دعم فعال للغاية لأوكرانيا، مضيفا أن بلاده نجحت في لفت الانتباه إلى جميع القضايا المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا هناك.

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بقلم أ ش أ