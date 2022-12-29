«التعليم» تعلن مواعيد امتحانات وإجازات «التيرم الثاني»

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023، المعتمدة والمعلنة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

موعد امتحانات الترم الثاني 2023

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات التيرم الثاني لطلاب النقل والشهادة الإعدادية تبدأ يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، وتبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

كما حددت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، موعد امتحانات الثانوية العامة 2022/2023، وتبدأ يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، أن الإجازات الرسمية في الترم الثاني 2023 وهي «شم النسيم- عيد تحرير سيناء- عيد الفطر المبارك- عيد العمال».

استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

وفي سياق أخر، تستعد المديريات التعليمية، على مستوي الجمهورية لعقد امتحانات الفصل التيرم الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023 ووضعت عددا من الشروط الواجبة لعقد الامتحانات من بينها الآتي:

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية لجميع المواد.

- طبع وتسليم أسئلة ونماذج الامتحانات وكتابتها على الكمبيوتر.

- مراجعة الامتحانات لغوياً وتكون خالية من عيوب الطباعة بجميع المواد.

- الانتهاء من وضع الأسئلة وكتابة نماذج الإجابة توضع أسئلة كل امتحان في مظروف مستقل.

- منع استخدام المحمول أو حمله بلجان الامتحانات وتفعيل قانون رقم 205 لسنة 2020.

- التنسيق الكامل والتام بين الأجهزة الأمنية وإدارات المدارس لتأمين سير الامتحانات.

- في حالة اكتشاف حالات الغش يتم استبدال الملاحظين بغيرهم والتحقيق معهم بعيدا عن اللجنة