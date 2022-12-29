«التعليم» تحدد موعد بداية الترم الثاني 2023 بالمدارس.. 11 فبراير

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني 2023 في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، المعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد بداية الترم الثاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد بداية الترم الثاني 2023 سيكون يوم السبت 11 فبراير 2023 ويستمر حتى يوم الخميس 8 يونيو، مشيرة إلى أن مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تبدأ إجازة نصف العام الدراسي من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

الإجازات الرسمية في الترم الثاني

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الإجازات الرسمية في الترم الثاني في العام الدراسي الحالي 2022/2023:

- شم النسيم.

- عيد تحرير سيناء.

- عيد الفطر المبارك.

- عيد العمال.

مواعيد امتحانات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية

حدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023 للشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بداية من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

- تبدأ امتحانات طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بداية من يوم السبت الموافق 10 يونيو 2023.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.