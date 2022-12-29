رسائل طمأنة من وزير التعليم عن امتحانات الثانوية العامة 2023

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسائل عن امتحانات الثانوية العامة 2023 لطمأنة أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن الامتحانات وآليات التصحيح وطرق مواجهة الغش وتصويرها على الجروبات.

امتحانات الثانوية العامة 2023 بلا أخطاء

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تستعد من الآن لامتحانات الثانوية العامة، وستكون خالية من الأخطاء سواء في الأسئلة نفسها أو تصحيحها أو رصدها، وتم وضع آليات لمحاربة الغش في امتحانات الثانوية العامة 2023 لا يجوز الإفصاح عنها.

امتحانات الثانوية العامة 2023.. المظلوم سيأخذ حقه

وأضاف وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستقيس المستوى الحقيقي للطالب، فكل طالب في الثانوية العامة سيحصل على حقه كامل وإذا تظلم وله حق فسوف يأخذه فورا علما.

وفيما يخص سؤال التعبير، قال وزير التربية والتعليم، إن هناك معايير لتصحيح أسئلة التعبير في امتحانات الثانوية العامة 2023: «وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار تراكيب لغوية، والسلامة الإملائية والنحوية».

وقال وزير التعليم علي جروب حوار مجتمعي: «لا تقلقوا أنا أستاذ جامعي هم أولادي جميعا ولن يضيع حق أي طالب المهم يذاكر ويعمل اللي عليه، أنا أصلا أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات يعني أستاذ أكاديمي في القياس والتقييم وبالتالي لا داعي للقلق وعلى الجميع أن يثق فينا».

امتحانات الثانوية العامة أمن قومي

فيما طالب أحد أولياء الأمور على الجروب وزير التربية والتعليم، بإصدار قرار بأداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة قبل امتحانات المواد الأساسية بوقت كبير وفي المدارس، ورد وزير التربية والتعليم قائلاً: «امتحانات الثانوية العامة امتحان أمن قومي وفق القانون إحنا بنتفاوض في هدف وهذا مرفوض ولكن مسموح بالتفاوض في آليات تحقيق الهدف».