قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن حي القصبة.. «حصن الجزائر على مر العصور»

عرضت النشرة المغاربية، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «حي القصبة.. حكاية حصن حمى الجزائر على مر العصور»، أوضح أنّ الحي هو المكان الذي لا يشبهه مكان آخر، حيث لا يمكن أن ينساه من يراه.

وجاء في التقرير: «حي القصبة هو الحي الصامد والمحافظ على بهائه رغم النسيان والإهمال والتجاهل، ويقع الحي في مدينة الجزائر العتيقة، والذي يعتبر من مواقع التراث العالمي لليونيسكو منذ 30 عاما».

تاريخ حي القصبة

وتابع التقرير: «يعود تاريخ حي القصبة إلى العصور القديمة، فقد شكل جزءً مهما من المدينة التي شيدها بلكين بن زيري في عام 960 على أنقاض المدينة الرومانية القديمة إيكوسيو».

وواصل التقرير: «في القرن السادس عشر حُصن الحي بأسوار عندما دخل العثمانيون الجزائر وبنوا قصرا لهم في أعالي المدينة، أطلقوا عليه القصبة، والتي تعني بالتركية (الحصن)، وبالفعل، فإنّ الحي أشبه بالحصن المنيع أو المتاهة من حيث تداخل أزقته بحيث لا يستطيع الغريب الخروج منه وحده، لوجود أزقة كثيرة ومقطوعة تنتهي بأبواب المنازل».

ووأكمل التقرير: «للحي نفسه 5 أبواب تفتح في النهار وتغلق في الليل، كما أنّ لدى الحي تاريخا نضاليا طويلا، فقد كان مستعمرا من قبل الفرنسيين عام 1830م، وكان له دور مركزي خلال ثورة التحرير الجزائرية، حيث كانت معقلا لثوار جبهة التحرير الوطني، حتى استقلال البلاد عام 1962م، وهذا ما جعله ساحة لمعركة الجزائر التي قام بها الفرنسيون في عام 1957م، إذ هاجموا أحد بيوت الحي ونسفوه للقضاءئ على مجموعة من الثوار كانوا يختبئون داخله».