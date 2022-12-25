العروس تخرج حافية القدمين.. الزفاف في الجزائر يعكس تنوع الموروث الثقافي

عرضت «النشرة المغاربية» على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، تقريرًا عن عادات الزفاف المتوارثة في دولة الجزائر، إذ تخرج العروس حافية القدمين من بيت أهلها وتكسر بيضة أمام منزلها الجديد ويستقبلها أهل العريس بالحليب والتمر.

مراسم العرس بالجزائر

وجاء في التقرير، أن ما يحدث في مراسم العرس بالجزائر مشاهد لم يراها أحد من قبل، ففي الجزائر التي توصف بالقارة نسبة إلى مساحتها الشاسعة تتنوع موروثاتها الثقافية، لعل أحد أغرب وأطرف أشكال هذا التنوع هو تقاليد الزواج في مدنها ومناطقها المختلفة.

ومن أغرب العادات، أن تكسر العروس بيديها بيضة عند وصولها باب منزل الزوجية، ويفضل أن تكون بيضة من دجاج الخم البري، وهو طقس يعتقد أنه يجلب الحظ ويطرد الشر من بيت الزوجية، وتشيع هذه العادة بمنطقة القبائل.

عادات الزواج في منطقة الهضاب العليا والشاوية

وأضاف أنه في منطقة الهضاب العليا والشاوية شرق الجزائر، يُخفي الأخ الأصغر للعروس حذاءها قبيل وصول موكب العريس بلحظات، بهدف عرقلة خروج شقيقته حتى تحقق له بعض المطالب.

وأكد التقرير أن في الغرب الجزائري تزف العروس التي لا تخرج من بيت أهلها إلا تحت جناحي والدها أي طرفي يديه، خاصة في ولايات الشلف والبيض وتلمسان ومعسكر.