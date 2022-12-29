وفاء سالم تعلن اعتزال التمثيل نهائيا: سأطلق قناة على «يوتيوب» (فيديو)

أعلنت الفنانة وفاء سالم اعتزالها التمثيل بشكل نهائي والابتعاد عن الساحة الفنية، قائلة: «قرار كان بيروح وييجي في عقلي، وهو قرار اعتزال التمثيل» دون الكشف عن أسباب ذلك الاعتزال، مشيرة إلى أنها ستخرج خلال الفيديوهات المقبلة لتوضح السبب.

وفاء سالم تعتزل التمثيل

وأعلنت وفاء سالم إطلاقها قناة رسمية تحمل اسمها على «يوتيوب»، سوف تتحدث من خلالها لجمهورها عن حياتها، وترد على كل أسئلة المتابعين بصورة مستمرة.

وتابعت وفاء سالم خلال فيديو على يوتيوب: «عملت مع كبار النجوم في مصر والوطن العربي منهم المخرج الكبير عاطف سالم، الذي منحني اسمه وهذا شرف لي، وكل ذلك كنت اتعامل معاهم بشخصية وفاء الممثلة، ولكن من خلال تلك القناة سوف أكون وفاء بدون أن أشعر بـ حجر على صدري، كلنا نمر بمشاكل وظروف ونضطر أن نظهر بصورة عكس التي بداخلنا».

وفاء سالم تتحدث عن أزمتها الصحية

وعبرت عن حبها و امتنانها الشديد لكل من سأل عليها في أزمتها الصحية الأخيرة، بعدما انتشرت صورتها على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة، «كلموني ناس من كل الدول العربية، وتليفوني مبطلش رن والناس كانت قلقانة عليا من قلبها».