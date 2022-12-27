وزير الصحة: الاهتمام بخدمات الرعاية الأساسية على رأس أولويات العمل في 2023

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستعطي أولوية كبيرة خلال العام المقبل 2023 لتطوير العمل في الخدمات الطبية للمواطنين المقدمة ضمن برامج الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية من أجل صحة أفضل للمجتمع.

تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لمتابعة تنفيذ خطة العمل بالمنظومة الصحية لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة أولويات العمل بمختلف ملفات الوزارة خلال العام المقبل 2023، وفقًا لاستراتيجية الوزارة في تحقيق الأهداف المرجوة بالقطاع الصحي.

وقال إن الوزير أكد أن العام المقبل سيشهد إطلاق مبادرات جديدة في مجال الصحة العامة تستهدف الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين وكذلك المقبلين على الزواج، فضلاً عن المبادرات التي تستهدف التوعية الصحية بمختلف الأمراض.

وأضاف أن الوزير أكد أهمية تحديد أولويات العمل بكل قطاع بالوزارة وتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال هذا العام، ووضع خطة واضحة يتم العمل عليها؛ بما ينعكس على تطوير آداء العمل، ويلمسه المواطنين على أرض الواقع.

تسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية بالقطاع الصحي

وتابع «عبدالغفار»، أن الوزير شدد على ضرورة الاهتمام خلال العام المقبل بتسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية في القطاع الصحي على رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، كما شدد على الاهتمام بالقضية السكانية وأساليب مواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، باعتبار القضية السكانية قضية أمن قومي بالدرجة الأولى.

ولفت إلى أن الوزير شدد على الاهتمام بمحور التحول الرقمي في الخدمات المقدمة وقواعد البيانات الصحية التي يجري العمل بها، كما وجّه بسرعة الانتهاء من تحديث الملفات الطبية للمرضى وتوحيدها بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.