بوتين: نعزز وتيرة بناء السفن الحربية لضمان أمن واستقرار روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، عزم موسكو تعزيز وتيرة بناء مختلف أنواع السفن الحربية، لضمان أمن واستقرار البلاد.

وقال بوتين، حسب ما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، إنّ «موسكو تعزز وتيرة بناء مختلف أنواع السفن الحربية، كما ستدرب البحارة للاستفادة من الخبرة المكتسبة خلال الأزمة الأوكرانية، لضمان أمن واستقرار البلاد وحماية مصالحها الوطنية في المحيطات والبحار العالمية».

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي أعطى فيه بوتين، أمرا ببدء مراسم رفع علم روسيا وعلم البحرية الروسية، على الغواصة الذرية «سوفوروف» وسفينة الصواريخ الصغيرة «جراد» وبعض السفن الحربية الأخرى.

يذكر أنّ الغواصتين المذكورتين تنتميان إلى سلسلة غواصات مشروع «بوريه- أ»، وهي قادرة على حمل صواريخ بالستية عابرة للقارات من طراز «بولافا».

واستهدفت الصواريخ الروسية عدة مدن أوكرانية اليوم، ما ألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وانقطاع التيار الكهربائي.