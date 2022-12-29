القصة الكاملة لوفاة طبيبة حدائق الأهرام.. «كاميرات المراقبة وثقت رحلتها»

وثقت كاميرات المراقبة خط سير طبيبة حدائق الأهرام، التي تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مزاعم بوفاتها نتبجة فزعها من مطاردة الكلاب الضالة، وكشفت تحريات المباحث تفاصيل وفاة الطبيبة التي تدعى نورا محمد فرج 33 سنة أخصائي تحاليل.

ورصدت الكاميرات خط سير الطبيبة، وظهرت وهي تسير بخطوات مسرعة في الطريق العام عقب عودتها من العمل، وكان خلفها أحد الكلاب الضالة الذي لم يكن في حالة مطاردة لها، وسقطت على الأرض بشكل مفاجئ وتبين بعد ذلك أنها توفيت.

الكاميرات تظهر طبيبة الأهرام وخلفها كلب ضال ليس في وضع الهجوم

وتسلمت النيابة العامة تحريات الشرطة صباح اليوم في واقعة وفاة طبيبة حدائق الأهرام، وتبين من مناظرة جثمانها أنها كانت ترتدي ملابسها كاملة ولم تتعرض لأي هجوم من الكلاب الضالة، كما أن ملابسها كانت سليمة ليس بها أي آثار تمزيق من نهش الكلاب الضالة، وخلال رحلة عودتها من العمل في العقار رقم 19 إلى مكان إقامتها في العقار رقم 514 منطقه أ حدائق الاهرام لم يثبت تعرضها لأي أذى، وأنها كانت تسير بشكل طبيعي وفجأة سقطت على الأرض مغشيًا عليها.

مفتش الصحة: طبيبة حدائق الأهرام ماتت بالسكتة القلبية

وأفادت تحريات المباحث بأن طبيبة حدائق الأهرام نٌقلت إلى مستشفى الواحة وتبين وفاتها قبل وصولها للمستشفي وتم انتداب مفتش الصحة بالوحدة الصحية بكفر نصار في الهرم لتوقيع الكشف الطبي عليها وتبين أن وفاتها نتيجة سكتة قلبية ولا توجد من مناظرة الجثمان أي إصابات ظاهرية تشير إلى وجود شبهة جنائية.

دفن جثمان طبيبة حدائق الأهرام في مقابر أسرتها بالمنوفية

كانت النيابة العامة قد صرحت بدفن جثمان طبيبة حدائق الأهرام بعد أن تمت مناظرة الجثمان بمعرفة مفتش الصحة وتبين أن الوفاة طبيعية نتيجة السكتة القلبية فقط، وتسلمت الأسرة جثمانها ووورى الثرى في مقابر الأسرة في المنوفية وسط حالة من الحزن الشديد لأفراد أسرتها وأقاربها .