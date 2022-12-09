خنقها وسرق مصوغاتها.. محاسب يقتل جدته بالقليوبية ويسلم نفسه لنيابة الهرم 

أرسلت الأجهزة الأمنية بالجيزة قوة لاصطحاب محاسب، سلَّم نفسه إلى نيابة الهرم، لاتهامه بقتل جدته في شبرا الخيمة وسرقة مصوغاتها الذهبية.

وأفادت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بأن المتهم خنق جدته المسنة، واستولى على المصوغات الذهبية، وأن نجل الضحية اتهم المحاسب بالوقوف وراء الجريمة، وتم استخراج الجثة وعرضها على الطب الشرعي الذي أفاد بأن الوفاة نتيجة الخنق، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط قسم شرطة الأهرام بلاغا، يفيد بورود اتصال تليفوني من نيابة القسم بإرسال حراسة لاصطحاب المتهم «حسام الدين.ع»، 35 عاما، محاسب بشركة خاصة، مقيم في بهتيم بالقليوبية، حيث حضر إلى سرايا النيابة من تلقاء نفسه على ذمة قضية إداري قسم الأهرام لسنة 2022.

على الفور، فحص اللواء علاء فتحي، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات القضية وتبين ورود بلاغ إلى نيابة شبرا ثان من مهندس زراعي، ومقيم في النزهة الجديدة، باشتباهه في وفاة والدته «محاسن. س»، 76 عاما، ربة منزل، ومقيمة القليوبية، يفيد بأنه أثناء تواجدها صحبة المتهم «حفيدها»، حيث إنهم لم يعثروا على المصوغات الذهبية التي كانت تتزين بها، وأنه اتهمه بالتسبب في وفاتها والاستيلاء على مصوغاتها وتم تحويل البلاغ إلى نيابة الهرم، والتي انتدبت فريقا من نيابة شبرا ثان لاستخراج جثمان المجنى عليها وعرضها على الطب الشرعي والتي تبين وفاتها إثر خنق وضغط على العنق وكسر بالعظم اللامي بالرقبة.